Genç kıza dehşeti yaşatanlara 69 yıl hapis talebi

Konya'da bir masaj salonunda çalışan E.K.(20) geçtiğimiz aralık ayında iş çıkışı arkadaşlarının kaldığı eve gitti. Burada içki içen E.K. iddiaya göre daha sonra kendisinden geçti. Sabah kalkıp, ne olduğunu bilmeden işe giden genç kız kendisine gönderilen görüntülerle büyük bir şok yaşadı. Şüpheliler, tecavüz ettikleri anlara ait görüntüleri genç kızın cep telefonuna atarak yeniden eve gelmesini isteyerek şantaj yaptı. Mecburen eve giden E.K. bu sefer de evdeki kızların şiddetine maruz kaldı.E.K.'nin üzerini soyup, saatlerce şiddet uygulayan şüpheliler ardından ilişkiye girdikleri videoları sosyal medyada yaydılar. Daha sonra da canlı yayın açıp, şiddeti de an be an yayınladılar. E.K.'nın bir arkadaşı, bu anları görüp polise başvurdu. E.K. polis eşliğinde hastaneye götürülürken 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S., H.H.P. B.C.B., A.B. ve S.T.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında 69 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.