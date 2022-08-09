Genç kızın sır ölümü

Esenyurt'ta yalnız yaşayan Selen Horlu'dan bir süredir haber alamayan akrabaları 7 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında Esenyurt'taki genç kadının kaldığı evine gitti. Akrabaları içeri girdiğinde Selen Horlu evde hareketsiz biçimde yatıyordu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi.Selen Horlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde yapılan araştırma da bir miktar kimyasal madde de bulunduğu iddia edildi. Savcılık Selen Horlu'nun ölümünü şüpheli bularak detaylı otopsi yapılmasını ve ölüm nedeninin tespit edilmesini istedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.Selen Horlu'nun cenazesi 8 Ağustos'ta Okmeydanı Cemevinde yapılan cenaze merasiminin ardından Feriköy mezarlığına defnedildi.