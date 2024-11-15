Genç muhabire saplantılı sevgiliden kurşun yağmuru

Korkunç olay Elazığ'da meydana geldi. İddiaya göre Vahap Selim Çetin (26), yerel bir televizyonda muhabir olan sevgilisi Semra Demirelli'nin (25) evine gitti. Semra Demirelli'nin annesinin de olduğu evde başlayan tartışma sonucunda kıskançlık krizi geçiren Çetin, tabanca ile sevgilisi Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan kız ağır yaralandı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Vahap Selim Çetin ise Akçakiraz beldesinde intihar etti. Hayatını kaybeden Çetin, otopsi için morga kaldırılırken, Demirelli ise hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Muhabir Semra Demirelli'nin daha önce kadına şiddet haberleri yaptığı öğrenildi. Öte yandan Vahap Selim Çetin'in ağabeyi Halil Çetin, Temmuz 2024'te Rukiye Yıldırım'ı öldürdükten sonra intihar etmiş, ikisinin cesedi Hazar Gölü kıyısında bir araçta bulunmuştu.