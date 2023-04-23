Genç öğretmen ziyarete giderken kazada öldü

İzmir'de bayramın ilk günü Recep Çağlar, 9 yıllık öğretmen eşi Hasret Çağlar (31) ile birlikte Torbalı'dan Ödemiş'e otomobilleriyle bayramlaşmaya gitmek üzere yola çıktı. Çağlar'ın kullandığı otomobil İlk Kurşun mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasret Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Kazımpaşa Ortaokulu'nda görev yapan bir çocuk annesi Hasret Çağlar'ın ölümü öğrencilerini, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Genç öğretmen Torbalı'da son yolculuğuna uğurlandı.Ordu'nun Altınordu ilçesinde Berat Şahin yönetimindeki otomobil yol ortasındaki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kazada, milli tekvandocu Batuhan Çakmak (20), yaşamını yitirdi. Ordu'nun Fatsa ilçesinde ise eşi Gülizar Erkek'i (67) hastaneye götürmek için otomobille yola çıkan Sani Erkek (67) istinat duvarına çarptı. Erkek çifti hayatını kaybetti.Uşak'ın Eşme ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, park halindeki civciv yüklü kamyonete arkadan çarptı. Otomobildeki Nasuh ve Nazif Turan hayatını kaybetti.Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden kurtulan ve 3 gün önce ailesiyle birlikte Kocaeli'ne taşınan Öner Kökünüz (18) bisikletle gezerken bir motosikletin çarpması sonucu öldü.Antalya'da Merve Ayrıcal (25), annesi Nimet Ayrıcal'ı (48) da alarak motosikletiyle gezerken bir cip çarptı. Anne ölürken kızı ağır yaralandı. Antalya, Ankara, Şanlıurfa, Adana, Bursa ve Erzincan'da meydana gelen kazalarda da 6 kişi öldü.