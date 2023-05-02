Genç oyuncu Mustafa Noyan Arat’ın şüpheli ölümü

Kocaeli'nin Derince'de ikamet eden,mühendislik fakültesi mezunu 33 yaşındaki Mustafa Noyan Arat, İstanbul Beşiktaş'ta kaldığı apart evin 4. katındaki camından düşerek yaşamını yitirdi. Arat, çeşitli film ve tiyatrolarda oyunculuk yapıyordu. Arat Reflectıon isimli yerli ve yabancı dilde çekilen ödüllü filmle tanınmıştı. Bekar olan genç oyuncunun şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Arat'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Derince Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatroya lise yıllarında başlayan ve 2012 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Arat İTÜ Sahnesi'nde 6 sene boyunca oyunculuk, yönetmenlik ve prodüksiyonluk yaptı . 2013 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans programına başlayan ve 2015 yılında mezun olan Arat, 2013 yılından bu yana profesyonel olarak oyunculuk yapıyordu