Haberler Yaşam Haberleri Genç oyuncu Mustafa Noyan Arat'ın şüpheli ölümü
Giriş Tarihi: 2.5.2023 19:04 Son Güncelleme: 2.5.2023 19:27

Genç oyuncu Mustafa Noyan Arat'ın şüpheli ölümü

Çeşitli film ve tiyatro oyunlarında rol alan 33 yaşındaki Mustafa Noyan Arat, İstanbul Beşiktaş’ta kaldığı apart evin 4. katındaki camından düşerek yaşamını yitirdi.Genç oyuncunun şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Genç oyuncu Mustafa Noyan Arat’ın şüpheli ölümü

Kocaeli'nin Derince'de ikamet eden,mühendislik fakültesi mezunu 33 yaşındaki Mustafa Noyan Arat, İstanbul Beşiktaş'ta kaldığı apart evin 4. katındaki camından düşerek yaşamını yitirdi. Arat, çeşitli film ve tiyatrolarda oyunculuk yapıyordu. Arat Reflectıon isimli yerli ve yabancı dilde çekilen ödüllü filmle tanınmıştı. Bekar olan genç oyuncunun şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Arat'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Derince Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatroya lise yıllarında başlayan ve 2012 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Arat İTÜ Sahnesi'nde 6 sene boyunca oyunculuk, yönetmenlik ve prodüksiyonluk yaptı . 2013 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans programına başlayan ve 2015 yılında mezun olan Arat, 2013 yılından bu yana profesyonel olarak oyunculuk yapıyordu

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li isimler Karadeniz gazını övdükçe "Gaz yok" diyen Babacan kaçacak delik aradı!
Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Antalya'da coşkulu kalabalık: Başkan Erdoğan: Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
Aytun Çıray genel başkanını yalanladı! Çıray’dan Akşener'e yanıt: Gerçek dışı açıklamada bulundu
Sen gittin ya bir şey kalmadı buralarda
Son dakika: Bakan Özer: 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve PKK'nın isteğine açık onay! CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den kritik enflasyon mesajı! Döviz oyuna dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç oyuncu Mustafa Noyan Arat'ın şüpheli ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA