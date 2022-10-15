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Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:36

Genç Serkan ablasının düğününde maganda kurbanı oldu

Diyarbakır'da, düğün sonrası çifti evlerine götürmek için yapılan konvoyda ateş açılırken, gelinin kardeşi Serkan Karaboğa (18), kalbinden vurularak yaşamını yitirdi.

DHA
Genç Serkan ablasının düğününde maganda kurbanı oldu

Olay, 13 Ekim'de Yenişehir ilçesi kırsal Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kayapınar ilçesinde Karaboğa ailesi tarafından düğün yapıldı. İsimleri öğrenilemeyen gelin ve damat, düğün sonrası salondan ayrılmak üzere konvoya katıldı. Konvoy, Güvercinlik Mahallesi'ne geldiği sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından havaya tabancalarla ateş açıldı.
Bu sırada mahallede bulunan gelinin kardeşi Serkan Karaboğa, kalbinden vurularak yere yığıldı. Çevredekilerin fark ettiği Karaboğa için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Karaboğa'yı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Karaboğa, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Karaboğa'nın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Jandarma ekipleri, ifade için 5 kişiyi gözaltına aldı. Serkan Karaboğa'nın ölümüne neden olan kurşunun hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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Genç Serkan ablasının düğününde maganda kurbanı oldu
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