Sosyal medyada büyüyen tehlike: Yasa dışı bahis ve sanal kumar! 19 yaşındaki genç SABAH’a konuştu

Yasa dışı bahis ve sanal kumar sorununun tıpkı madde bağımlılığı kadar ciddi ve tehlikeli bir konu olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Aysu Çelenoğlu, sosyal medya platformlarında bu duruma özendirici reklam ve içeriklerin yaygınlaştığının altını çizerek şunları söyledi; "Klinik gözlemlerim, ortaokul çağındaki öğrenciler arasında sanal kumar ve şans oyunlarının hızla yaygınlaştığı yönünde. Bu tablo bağımlılığa kolaylıkla dönüşebilen, tıpkı madde bağımlılığı kadar ciddi ve tehlikeli bir konu ve mutlaka erken fark edilmesi gerekiyor. Merak ve macera arayışı, arkadaşlara özenme, hızlı ve kolay yoldan para kazanma hayali kısa zamanda büyük maddi kayıplara sebep olarak gençleri yalan söylemeye, borç almaya, riskli kazanç yolları elde etmeye ve hırsızlığa kadar itiyor. Bu noktada en etkili çözüm, erken önlem! Ailelerin bilinçli olması, "Benim çocuğum yapmaz" düşüncesinden her zaman sakınması gerekiyor.