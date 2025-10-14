Sosyal medyada büyüyen tehlike: Yasa dışı bahis ve sanal kumar! 19 yaşındaki genç SABAH’a konuştu

Özellikle dijital platformlardaki bahis sitelerinin yaygınlaşması, sosyal medya fenomenlerinin sanal kumara teşvik etmesi ve kolay yoldan para kazanma umudu gençleri şans oyunları tuzağına çekiyor. Günümüzün büyük bir problemi haline gelen yasa dışı bahis ve sanal kumar batağı toplum ve gençler için tehdit oluşturmaya devam devam ediyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu sorun ne kadar geç fark edilirse gençlerin hayatına etkisi o kadar yıkıcı oluyor.
BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLÜYOR
Lisede sanal bahis batağına düştüğünü söyleyen 19 yaşındaki Kaan K. bu durumun zamanla bağımlılık haline gelmeye başladığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı; 16 yaşında başladım şans oyunları oynamaya 2 sene kadar oynadım. Ortalama harçlığım yettiğince Kupon yapıyordum kazanırsam harçlığımı çıkarıyordum, kaybettiğim zaman yatırdığım miktar elimden gidiyordu. Hatta daha yüklü miktar borç ödediğim oluyordu. Kolay yoldan para kazanmak cazip geldiği için bir tür bağımlılığa dönüşmüştü. Liseden sonra bıraktım oynamayı çünkü bu bir yandan kazanma ihtimalinin yanında kaybetmeyi de beraberinde getiriyor ve genç yaşta borç batağına sürükleyebiliyor. Bazı arkadaşlarım bir gün oynadığı oyundan 10 bin kazanırken diğer gün 20 bin TL borçlanabiliyorlardı. Hatta 2022 yılında lise 2. Sınıftayken sanal kumar oynayan bir arkadaşım vardı. 200 bin TL zarara uğramıştı. O dönem sahip olduğu motorunu satıp işe girerek borcunu ödemeye başladı. Ben liseden mezun olduğumda borcunu yeni bitirmişti."
EN ETKİLİ ÇÖZÜM ERKEN ÖNLEM...
Yasa dışı bahis ve sanal kumar sorununun tıpkı madde bağımlılığı kadar ciddi ve tehlikeli bir konu olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Aysu Çelenoğlu, sosyal medya platformlarında bu duruma özendirici reklam ve içeriklerin yaygınlaştığının altını çizerek şunları söyledi; "Klinik gözlemlerim, ortaokul çağındaki öğrenciler arasında sanal kumar ve şans oyunlarının hızla yaygınlaştığı yönünde. Bu tablo bağımlılığa kolaylıkla dönüşebilen, tıpkı madde bağımlılığı kadar ciddi ve tehlikeli bir konu ve mutlaka erken fark edilmesi gerekiyor. Merak ve macera arayışı, arkadaşlara özenme, hızlı ve kolay yoldan para kazanma hayali kısa zamanda büyük maddi kayıplara sebep olarak gençleri yalan söylemeye, borç almaya, riskli kazanç yolları elde etmeye ve hırsızlığa kadar itiyor. Bu noktada en etkili çözüm, erken önlem! Ailelerin bilinçli olması, "Benim çocuğum yapmaz" düşüncesinden her zaman sakınması gerekiyor.
Gençlerin ekran süresi ve hangi uygulamalarda, ne şekilde vakit geçirdiği mutlaka kontrol edilmeli. Masum görünen birçok dijital oyundaki kutu açma, sanal para harcama gibi sistemlerin, çocuklara kumarın mantığını küçük yaşta öğretebildiği göz ardı edilmemeli. Ayrıca gençlerdeki davranışsal farklılıklar mutlaka takip edilmeli. Unutmamalıyız ki; durumu erken fark etmek ve zamanında müdahale etmek hayat kurtarır. Bunun için suçlayıcı olmayan, güven veren ve her türlü sorunun rahatlıkla paylaşılabildiği bir ortam yaratılması gerekiyor. Son olarak; reklam, sponsorlu içerikler, videolar ve influencerların gençler üzerinde büyük etki yarattığını biliyoruz. Bu nedenle sanal kumara özendirici her türlü alanda denetimler sıkılaştırılmalı ve reklamlara yasaklama getirilmeli."