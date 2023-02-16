Gençler depremzedelere gönüllü refakatçilik yapıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem, 10 ilde feci yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Birçok vatandaşımız göçük altında kaldı. Enkaz altından kurtarılan depremzedeler diğer illerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Afet bölgesinden gelen 40 depremzede Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tıbbi müdahalesi yapıldı. 15 hasta taburcu edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, sosyal medyada bir araya gelerek gönüllü hasta refakatçiliği uygulamasını başlattı. Gönüllü gençler, depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamasında yardımcı oluyor, doktor ve hemşirelerle iletişimini sağlıyor. Dışardaki ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyor.

DEPREMZEDELERİN HAYATINA DOKUNMAK GÜZEL BİR ŞEY

Depremzedelere gönüllü refakatçilik yapan Gıda Mühendisi Merve Kılıç, "Dönüşümlü olarak depremzedemize refakat ediyoruz. En azından böyle yaparak hem birilerinin hayatına dokunduğumu hissediyorum. Bu çok güzel bir şey. Hem de elimden gelen bu şuanda diğer arkadaşlarım da aynı şekilde ellerinden geleni yapıyorlar. Bu şekilde diyebilecek depremle ilgili hiçbir şey yok gerçekten. Bu şekilde onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Depremzedelerin zor zamanlarında kendi imkanları doğrultusunda destek olmaya çalıştığını ifade eden Beril Kestan, "Hatay ve çevresinde olan deprem bizi çok üzdü, çok derinden yaraladı. Buradan elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Fakat yardımlar yetersiz kalıyormuş gibi geliyor. Biz de o yüzden gönüllü refakatçilik olayını duyunca arkadaşlarımızla koordine olup buraya geldik. Saatleri baz alarak belirli saatlerde kişilerle dönüşüm yaparak hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastalara yardım ediyoruz. Tuvalet gitmesine yardımcı oluyoruz. Bir isteği varsa onu yapıyoruz. Herhangi bir şeye ihtiyacı olursa hemşire ve doktorlarla iletişimde olarak ona yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

GENÇLERE DUYARLILIKLARINDAN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDERİM

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, gençlere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. Hastanede tedavi görev depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Turhan Togan, "Depremzedelerimizin gerek ameliyat, gerekse medikal takip ve tedavileri hastanemizde sürdürülüyor. Deprem bölgesinden gelen hastalara, hastanemizde gerekli alt yapı çalışmaları hazırlandı. Tüm sağlık çalışanlarımız can siperhane bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Gençlerimiz de gönüllü olarak depremzedelerimize refakatçilik yapıyor. Duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederim. Depremzedeler için tüm hastane seferber olduk. En iyi şekilde taburcu olmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ACILARI HEP BİRLİKTE HAFİFLETECEĞİZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haşim Olgun, "Ülke olarak çok büyük büyük bir afet atlattık. Bunun acılarını hep birlikte hafifleteceğiz. Bu anlamda genç nesil çok çok duyarlı. Bu çok sevindirici bir durum. Bu refakatçi uygulamasını duyunca gerçekten etkilendim ve destek olmak için elimden gelen her şeyi yapmak adına buradayım. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Asıl olan şuana kadar gerçekten ülke olarak büyük bir bütünlük gösterdik. Bundan sonra ilerleyen dönemlerde bunun artırılarak devam edilmesi çok çok önemli söyleyeceğim en önemli şey bu." dedi.

Adıyaman'da enkazdan kurtarılan ve 5 çocuğuyla Muğla'ya tedavi için getirilen Melek Tanrıverdi: "Deprem anımız yani unutulmaz kötü bir olaydı. Ben ve 5 tane çocuğumla uyuyorduk. Ben birden evin sallandığını gördüm ayağa kalktım. Dama gideyim, dama gidemedim. Ön duvar uçtu ve hepimiz birden aşağıya uçtuk. 4 yaşındaki kız çocuğumu kucağıma alarak, resmen aşağıya uçtum ve enkaz altında kaldım. Sağ olsun AFAD ekibi Adıyaman'dan alıp bizi de alıp buraya getirdi. Çok güzel bir hastaneye geldik. Gerçekten çok güzel tedavi görüyoruz. Çok güzel ilgileniyorlar. Çok memnunum kendilerinden, teşekkür ediyorum. Minnettarım" diye söyledi.

GÖNÜLLÜ GENÇLER BENİ ÇOK MUTLU ETTİ

Gönüllü refakatçilik yapan gençlere teşekkür eden Tanrıverdi, "Gençlerin gönüllü refakatçilik yapması beni çok mutlu etti. Çünkü benimle gelenler de rahatsız olan insanlar, ben 5 çocuğumla geldim. Onlar da sağlık durumları çok iyi olmadığından dolayı. Bakacak kimsemiz de yok burada. Refakatçiler bizi çok mutlu etti. Çok sevinirim gerçekten. Muğla'ya çok teşekkür ederim" diye konuştu.