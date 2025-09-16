Gençler nerede HAVELSAN orada

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, şirket olarak bu yıl Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2025'te yapay zekâ teknolojilerini ve vizyonlarını merkeze alan bir yaklaşım ortaya koyduklarını, savunmada yapay zekâ bakış açılarını futureAlready mottolarıyla daha da güçlendirdiklerini ifade etti.Nacar, "TEKNOFEST 2025'te de yine yapay zekânın çocuklara ve gençlere yeni bir bakış açışı katması için hazırlıklar yaptık. Yapay zekâ atölyemizde; 7-12 yaş grubu çocuklara, prompt mühendisliğini öğrenecekleri, hayallerini güçlendirecek, düşündüklerini en hızlı şekilde aktarabilecekleri, aktardıkları düşüncelerin de yapay zekâ ile videoya dönüştürüldüğü bir oyun tasarladık" dedi.Nacar sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı zamanda bu yılın farklılıklarından biri olarak; genç mühendis adaylarımızın HAVELSAN'da iş, staj, aday mühendislik gibi süreçleri interaktif şekilde deneyimleyecekleri yapay zekâ destekli mülakat yapılan Yetenek Kapsülü'nü de festivalde sunacağız."HAVELSAN'ın en yetkin olduğu teknolojiler arasında yer alan simülasyon teknolojilerinde de yine bu yıl misafirlerini paraşüt ve atış simülatörlerinin adrenalini ile karşılayacaklarını ifade eden Nacar, "Paraşüt simülatörümüzde sanal atlayış yapan misafirlerimiz, #NHavalıPozum etiketi ile milli sosyal medya mecramız NSosyal üzerinden yapacakları paylaşımların etkileşim oranlarına göre, HAVELSAN'ın BAHA, BARKAN, SANCAR gibi çeşitli teknolojik ürünlerinin maketlerini kazanma şansı yakalayacak" değerlendirmesinde bulundu.TEKNOFEST 2025'te bir yeniliklerinin de yayıncılık alanında olacağını vurgulayan Nacar, şunları söyledi: "Türkiye'nin çocuklara özel ilk mühendislik dergisi olarak hazırladığımız Mühendis Çocuk dergimizi her gün standımızda çocuklara ücretsiz olarak dağıtacağız. Buradaki amacımız, bir bilimsel ya da akademik yayın çıkarmak değil, çocuklara mühendisliği sevdirecek, tarihimizden bilimsel izlerle dolu, onlara gelecekte mühendis olma hayali kurduracak içerikler hazırlamak. İlk dergimizin de çok ses getireceğini düşünüyorum."Nacar, bu ay içinde atış testleri başarıyla tamamlayan ve içine entegre edilen HAVELSAN teknolojileriyle benzerlerinden farklılaşan SANCAR SİDA'nın, bu TEKNOFEST'te kendisine ayrılan özel gösterim alanında denizden çıktığı gibi misafirlerini ağırlayacağını söyledi.TEKNOFEST'e özel bir mottolarının olduğuna dikkat çeken Nacar, "HAVELSAN olarak biz, 'Gençler nerede, HAVELSAN orada' diyoruz. Her TEKNOFEST'te, standımıza gelen gençlerimizin yanı sıra, bizler de özellikle üniversite stantlarını gezerek, kulüp faaliyeti yürüten gençlerimizin çalışmalarını dinliyor, elimizden geldiğince onlara destek olabilmenin yollarını arıyoruz. Bu TEKNOFEST'te de hedefimiz tüm üniversite stantlarını gezerek gençlerimizin çalışmalarını yakından gözlemlemek ve onlarla fikir alışverişi yapmak" dedi.2018 yılından beri TEKNOFEST'in en değerli paydaşlarından olduklarının altını çizen Nacar, "Bu süre zarfında birçok yarışmanın yürütücülüğünü yaptık, birçok gencin mühendislik gelişimine katkı sağladık. Bu yıl da SÜRÜ İHA yarışmamızın finalini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Genç üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar kıyasıya bir mücadele verdi ve hepsi gerçekten birinciliği hak etti. Jürimizin oylarıyla dereceye giren takımlar, bu TEKNOFEST'te ödüllerini alacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ödül töreninin gerçekleşmesini bekliyoruz" mesajını verdi. HAVELSAN, TEKNOFEST'te misafirlerini L-04 numaralı standda ağırlayacak.