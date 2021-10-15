‘Gençler test yaptırmaktan kaçınıyor’

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan
, koronavirüs günlük vaka artışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan, mevcut vakaları 2 yönden değerlendirmek gerektiğini kaydederek, "Gerçekten rakamlar 30 bin civarına geldi fakat vakaları değerlendirirken mevcut halihazırda aşı olan vatandaşlarımızın sayısı belli bir seviyede olmasaydı, bu vakaların çok daha yüksek olmasını bekleyebilirdik. Neden halen 20-25 bin bandında diye baktığımızda ise burada mevsim değişikliği ve toplumsal hareketliliği birlikte değerlendirmek gerekiyor" dedi. Prof. Dr. İlhan, filyasyon sonuçlarına da değinerek, şunları söyledi:
'BULAŞ, EV İÇİNDE'
"Filyasyon sonuçlarına veya bize gelen vakalara baktığımızda bulaşın daha çok ev içinde olduğuna şahit oluyoruz. Aslında enfeksiyonu daha çok gençler eve getiriyorlar, belki belirti göstermeden geçiriyorlar ama taşıdıkları koronavirüsle evlerde büyükler hasta oluyor, büyükler daha çok hastaneye geliyor, yoğun bakımda yatıyor ve hayatını kaybediyor. Gençler özellikle daha dirençli oldukları ve hastalığı daha hafit atlattıkları için test yaptırmaktan kaçınıyorlar. Bulaşı birbirlerine gerçekleştiriyorlar." DHA