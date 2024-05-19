Gençlere deniz manzaralı kütüphane

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere anlamlı bir hediye verdi. Darıca Millet Bahçesi içi Bayır Sokak'taki adresinde hizmete giren kütüphane için tanıtım programı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bakın burası eşsiz deniz manzarasına karşı gençlerimizin ücretsiz olarak çayını kahvesini içebileceği, dersini çalışabileceği, internet olanağının olduğu, Büyükşehir Belediyesi'nin diğer kütüphanelerine dijital ağı olan bir kütüphane. Atatürk ve onunla ülkeyi kuranlar ülkelerini en çok sevenlerdir. Biz de bayram arifesinde eşsiz deniz manzarası ve tüm modern donanımıyla yaptığımız kütüphanemizi gençlerimize armağan ediyoruz.Gençlerimiz benden hep ders çalışabilecekleri bir yer istediler. İşte o mekan bu mekandır" dedi. Kütüphane 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirildi. 300 kişi kapasiteli. Çevreci akıllı bina özelliğine sahip. Okuyuculara çağdaş bir hizmet verebilmek amacıyla akıllı kütüphane sistemleri, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonuyla donatıldı. Modern mobilyalarla döşenen kütüphane içindeki çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu ve workshop alanları bulunuyor. Üst kat kitapseverlere hizmet verecek. 140 kişilik bu bölüm eşsiz Körfez manzarasına karşı kitap okuma zevkini vatandaşlara sunacak. 20 bin kitap ile en az 31 kategoride 30 bin e-kitap veri tabanı olmak üzere toplam 50 bin kitap bulunuyor. 3 katalog tarama kiosk sisteminin yer alıyor. 15 bilgisayar, tv, 500 kitap raf desteği, tümleşik kütüphane sistemi yazılımı yer alıyor. İHA