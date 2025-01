Gençlerimizin geleceği için zehir tacirlerine savaş açıldı: 1 ton uyuşturucu ve 13 milyon hapa el konuldu

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı öncülüğünde yürütülen operasyonlarda; 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeği görev aldı. İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere 77 ilde gerçekleştirilen baskınlarla zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: "EVLATLARIMIZI KORUMAK İÇİN BURADAYIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz ve açtırmayacağız."

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bu dev operasyon, uyuşturucuyla mücadelede Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Halkın huzurunu bozmaya çalışanlara karşı teknolojik imkanlar ve profesyonel ekiplerle sürdürülen operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.