Gençlerin gururu

TEKNOFEST 2023'e gençler büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyetin 100'üncü yılında geleceğe umutla bakan bir Türkiye için #sengeleceksindiye sloganıyla teknoloji tutkunlarını bir araya getiren TEKNOFEST'e katılan vatandaşlar, ülkemizin savunma ve milli teknolojide geldiği seviyeleri gördükleri için mutlu olduklarını belirtti. Gençler, şunları söyledi:TURAN BATIN: TEKNOFEST'e önceki yıllarda tek de geldim, okullu da... Bu festivali çok güzel buluyorum. Bugün yağmurlu olmasından dolayı biraz daha az insan var. Geçen sene kadar coşkulu olmasa da yine çok güzel. Kendi ürettiğimiz kargo uçakları, savaş uçakları, tanklarla gurur duyuyorum. Bence ülkemizin teknolojide buraya gelmesi çok gurur verici... Bu festival gençleri teşvik ediyor. İleride daha da güzel işlerin yapılacağını düşünüyorum.NİGAR ARIKAN: Önceki yıllara göre çok daha fazla milli araçlarımız var. Bu nedenle teknolojik anlamda ne kadar ileri gittiğimizi daha iyi gördüm. Bu hem halka hem de diğer ülkelere, teknolojimizi ne kadar ileri seviyelere taşıdığımızı da göstermiş oldu. Özellikle de, "dosta güven düşmana korku" sözünün bu festivalde ne kadar gerçek bir söz olduğunu da kanıtlıyor.ENES CAN VAROL: 19 yaşındayım ve gerçekten burası harika. Uçaklarımız çok güzel. Yeni çıkmış uçaklarımızı tanıtmaları da ayrıca beni çok etkiledi. Gençlere ve tüm milletimize de bunları tanıtmaları bence anlamlı bir şey. Burada yerli ve milli tanklarımız var. Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde geldiği noktaları göstermesi açısından da muhteşem. AZRA KILIÇ: Teknolojik anlamda ülkemizin geldiği noktayı bu şekilde görebiliyor olmak çok güzel. Biz gençlerle de buluşturulması da ayrı bir şekilde bunu güzel kılıyor. Bize bu imkânı tanıyanlar, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için şimdiden var olan teknolojinin de ötesinde sistemler geçirenlere teşekkür ediyorum.FURKAN SONGÜ- LALP: 17 yaşımda böyle bir festivale tanık olmam beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Çünkü burada tecrübe ettiğim şeyler beni çok cesaretlendirdi. Benim de bir şeyler yapabileceğime inancım kuvvetlendi. Ülkem mükemmel bir teknolojiye sahip... Çok heyecanlandım, çok gurur duydum. Herkesin burayı görmesi gerekiyor. Yaşlılarımızın da gençlerimizin de görmesi lazım. Ne muhteşem eserler üretmişiz bilinmesi gerekli.ARDA İPEK: Ülkemizin gerçekten böyle bir festivale ev sahipliği yapması gurur verici ve ne kadar geliştiğimizi gösteriyor. Askeri kargo gemi ve uçağımızı gezdik. Helikopterimizi gördük. Arkada milli tankımız var. Gerçekten bunları görmek çok gurur verici ve duygulandırıyor insanı. Biz 'Z kuşağı' değiliz biz 'teknoloji kuşağıyız' ve bunu da TEKNOFEST ile yakalamamız bizi mutlu ediyor. Teknolojinin ulaştığı çok üst düzey bir noktadayız ve çok gurur duyuyoruz.ETKINLIĞIN ilki 2018'de İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 2018'de 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4 bin 333 takım, 20 bin genç başvuru yaptı. 2018'deki festivali 550 bin kişi ziyaret etti. TEKNOFEST'in ikincisi ise 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. TEKNOFEST 2019'da 19 farklı kategoride gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 122 ülkeden 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. TEKNOFEST, 2019 yılında 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline geldi.SONRAKI süreçte etkinliğin bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'da düzenlemesi kararı alındı. Bu kapsamda TEKNOFEST, 2020 yılında Gaziantep'te gerçekleştirildi. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde, 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. Kovid-19 tedbirleri sebebiyle ziyaretçi kabul edilmeyen etkinliğe sadece yarışmacılar katıldı.GAZIANTEP'IN ardından 2021'de TEKNOFEST tekrar İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. 2021'deki festival kapsamında 35 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il, 111 ülkeden 44 bin 912 takım ve 200 bin yarışmacı başvurdu. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın da katıldığı etkinlik, çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.TEKNOFEST Azerbaycan'ın ardından festival, 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı merkezli olarak Karadeniz Bölgesi'nde yapıldı. TEKNOFEST Karadeniz kapsamında geleceğin odak alanları üzerine 40 farklı teknoloji yarışması gerçekleştirildi. Bu yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 154 binden fazla takım ve 600 binden fazla yarışmacı başvurdu.GEÇEN yıl TEKNOFEST ilk kez yurt dışına açıldı ve Azerbaycan Bakü Crystal Hall'de gerçekleştirildi. TEKNOFEST Azerbaycan'da, 10 farklı teknoloji yarışması düzenlendi. Bu yarışmalara 1.010 takım, 5 bin 636 yarışmacı başvurdu.TEKNOFEST 2023 etkinliğine katılmak isteyenler için İstanbul Valiliği gidiş güzergâhlarını açıklamıştı. Festivale toplu taşıma araçlarıyla gidecek vatandaşlar için Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenleniyor. Marmaray'ı kullanacak ziyaretçiler alana ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilir. Metroyu kullanacak ziyaretçiler için ise, M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecek.Toplu taşıt araçlarını kullanacak olan ziyaretçilerin, araçlarını bırakabilecekleri noktalar ise, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı üzerinde; Yenikapı, Emniyet-Fatih, Sağmalcılar, Otogar, Merter, Zeytinburnu, Ataköy - Şirinevler İspark, M3 ve M9 Kirazlı Kayşehir Merkez ve Olimpiyat Bahariye üzerinde; Metrokent, Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı İspark, M2 ve M6Yenikapı Hacıosman ve Levent Boğaziçi-Hisarüstü üzerinde; Yenikapı, Şişhane, 4.Levent, Sanayi, Seyrantepe, Hacıosman, İspark, T1 Kabataş- Bağcılar üzerinde; Kabataş, Sultanahmet, Çemberlitaş, Şehremini İspark, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen üzerinde; Ünalan, Soğanlı İspark, M5 Üsküdar-Çekmeköy'de; Bağlarbaşı, Çarşı, Dudullu, Çekmeköy İspark otoparklarına özel aracınızı bırakarak metro ile Teknofeste ulaşabilirsiniz" şeklinde belirtildi. İETT de etkinlik boyunca ring seferi düzenleyecek.