Gençlerin kavgası kanlı bitti

İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada kan döküldü. Havada uçuşan kurşunların isabet ettiği 20 yaşındaki Azad Yarar ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zafer Mahallesi'nde pazar günü gece saatlerinde iddiaya göre, aralarındaki husumeti tatlıya bağlamak için toplanan iki grup arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü, kalabalık grup arasından silah sesleri yükselmeye başladı. Havada uçuşan kurşunlardan biri Azad Yarar'a isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Azad, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı kavgada yaralanan Barış D.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cinayetin faillerini yakalamak için çalışma başlatan Bahçelievler Emniyeti, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saatler süren kamera görüntülerini tek tek tarayan ekipler, iki şüphelinin izini sürüyor.