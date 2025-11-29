Genel bütçenin yüzde 15’i eğitimin

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde hayırsever işadamı Haşmet Topaloğlu tarafından inşa edilen Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de 2002'den bu yana eğitim alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğini vurguladı. Genel bütçenin yaklaşık yüzde 15'inin eğitime ayrıldığını belirten Tekin, derslik sayısının 753 bine, öğretmen atamalarının ise 821 bine ulaştığını söyledi. Teknolojik yatırımlarla tüm okulların internet altyapısına kavuştuğunu ve akıllı tahtalarla donatıldığını dile getiren Tekin, eğitimin hem çağın gereklerine hem de milli-manevi değerlere göre şekillendirildiğini belirterek yatırımların süreceğini kaydetti. İstanbul Valisi Davut Gül ise tüm okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini belirterek hayırseverlere teşekkür etti.