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Giriş Tarihi: 5.7.2024

Genetik mucize 18 yaşında

Genetik mucize 18 yaşında
Dünyaya gelen 5 bebeğini de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle kaybeden Hataylı Süleyman ve Seda Arslan çiftinin, sağlıklı embriyoların ayrıştırıldığı, tüp bebek işlemiyle eşzamanlı gerçekleştirilen "preimplantasyon genetik tanı" (PGT) yöntemi ile doğan 6'ncı evladı Elif, 18 yaşına girmenin mutluluğunu yaşıyor. Arslan çifti, PGT yöntemini bir televizyon programından öğrendi. Bunun üzerine Ankara'ya giderek PGT yöntemini uygulayan Prof. Dr. Volkan Baltacı'ya başvuran çift, bu sayede sağlıklı bir bebek sahibi oldu. Arslan ailesi, 18 yıl önce dünyaya gelen ve sağlıkla büyüyen kızları Elif'le birlikte Prof. Dr. Baltacı'ya ziyarette bulundu.
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Genetik mucize 18 yaşında
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