Geniz eti ameliyatı için gittiği hastanede öldü

Diyarbakır'da geniz eti ameliyatı için Kayapınar ilçesindeki özel hastaneye giden 20 yaşındaki Damla Sakallı'nın ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla soruşturma açıldı. Ameliyat için yatışı yapılan genç kadın, serum takılmasının ardından rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan Sakallı, aynı hastanede yoğun bakıma alındı. Sakallı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölümünde ihmal bulunduğu şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Baba Şehmus Sakallı "Bazı hastaneler riskli diyerek ameliyatı kabul etmediler. Bu hastane 'Riski alıyoruz, ameliyatı yaparız' dediler. 80 bin lira ödedik. Şikâyetçiyiz" dedi. AA