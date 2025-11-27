“Gezdireceğiz” dediler 70 binlik hesabı ödettiler

Türkiye'ye gezmeye gelen Taylandlı turist Chung Lim Shing (34), Beyoğlu'da tanıştığı kişiler tarafından dolandırıldı. Shing, Galata Kulesi çevresinde yürürken iki erkek şahıs gezdirmeyi teklif etti. Kendilerini Osman ve Mathew olarak tanıtan iki kişinin teklifini kabul eden turist,

Beyoğlu sokaklarında dolaşırken gece kulübüne götürdü. Eğlence sırasında 'hesabı bölüşürüz' diyen şahıslar, mekândan ayrılırken ödeme işlemini turistin kartı üzerinden yaptı. Ertesi sabah kartını kontrol eden Sing, 70 bin TL'nin kendinden çekildiğini fark etti. Shing, şikâyetçi oldu.