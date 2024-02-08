Gezeravcı bugün yeryüzüne ayak basacak

ürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2 haftayı aşan tarihi uzay misyonunun ardından bugün dünyaya dönüyor. Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan Gezeravcı'nın bugün saat 16.50 sıralarında Florida açıklarına iniş yapması öngörülüyor. İniş bölgesindeki olası hava muhalefeti durumunda ise alternatif senaryo devreye girecek ve yolculuk 8-8.5 saat daha uzayacak. Gezeravcı ile birlikte 4 uluslararası astronotunu taşıyan Dragon kapsülünün, sürecin planlandığı şekilde işlemesi halinde Florida'nın doğu kıyılarında yer alan Daytona Beach ya da Cape Canaveral açıklarına iniş yapması planlanıyor. Bölgedeki hava durumunu anlık olarak takip eden NASA ve SpaceX yetkilileri, alternatif olarak 5 potansiyel iniş bölgesi daha belirledi.Hava koşullarının elverişli olması durumunda Dragon kapsülü, Türkiye saati ile bugün 16.50 sıralarında paraşüt açarak Florida açıklarına iniş yapacak. Kapsülün içinde yer alan Gezeravcı ve 3 uluslararası astronot, kıyıda bekleyen gemi aracılığıyla kapsülden çıkarılarak karaya taşınacak. Gezeravcı'yı karşılayanlar arasında Türk heyeti de olacak. Yaklaşık 1 hafta boyunca sağlık kontrollerinin sürmesi beklenen Gezeravcı, ardından Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Türkiye'ye dönecek. Dönüş yolculuğu sırasında beklenmedik bir hava muhalefeti ile karşılaşılması durumunda ise B planı devreye girecek. Bu kapsamda hızını yavaşlatacak olan Dragon kapsülünün Florida açıklarına inişi yaklaşık 8-8.5 saat daha uzayacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Gezeravcı'nın bu gece saat 01.20 sıralarında dünyaya dönmesi öngörülüyor.