Gezi yolunda can pazarı: 6 ölü 34 yaralı

Balıkesir'den Kapadokya'ya geziye gidenleri taşıyan Nurhan Hazer'in (60) kullandığı tur otobüsü, dün sabah saat 07.00 sıralarında, Aksaray'a 25 kilometre kala, Acıpınar köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak yaklaşık 70 metre sürüklenen otobüs, şarampole devrildi.Meydana gelen kazada Hasan Tunalılar (65) ile eşi Pembe Tunalılar (62), Neriman Çabukçay (78), Ünzile Karabacak (69), Rukiye Aydın (51) ve Leyla Altuntaş (59) hayatını kaybetti. Kazada, 34 kişi de yaralandı.Yaralılardan 24'ü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10'u ise özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otobüste, 41 yolcu, 2 şoför ve bir rehber olduğu belirlendi.Kazadan yaralı olarak kurtulan otobüs şoförü Nurhan Hazer (55) gözaltına alındı. Kazaya ilişkin konuşan Hazer, "Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk" dedi.Hazer olayla ilgili gözaltına alındı.Yolcuların Kapadokya gezisi için yola çıktığı öğrenildi.