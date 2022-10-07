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Giriş Tarihi: 7.10.2022 16:36

Gibi 3.sezon ne zaman yayınlanacak? Gibi yeni sezon çıkış tarihi ve saati

Dijital yayın platformu Exxen’de yayınlanan Gibi yeni sezon tarihi belli oldu. Daha önceki iki sezonu beğeniyle takip edilen yapımda sürekli kavga eden İlkkan ve Yılmaz aslında çok yakın arkadaşlardır. Her girdikleri işi ellerine ve yüzlerine bulaştıran ikili, küçücük olaylardan kaos çıkarabilirler. Abartı derecede sorun çıkaran İlkkan ve Yılmaz'ın hiçbir işi düzgün gitmez. Peki Gibi 3.sezon ne zaman yayınlanacak? Gibi yeni sezon çıkış tarihi ve saati

Gibi 3.sezon ne zaman yayınlanacak? Gibi yeni sezon çıkış tarihi ve saati

Gibi 3.sezon ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi sorulara yanıt aranıyor. Dijital yayın platformu Exxen'de ekranlara gelen Gibi dizisinin 3. sezonu heyecanla bekleniyor. İşte Gibi 3.sezon tarihi

GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gibi dizisinin 3. sezonu 7 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanacak.

GİBİ KONUSU

Sürekli kavga eden İlkkan ve Yılmaz aslında çok yakın arkadaşlardır. Her girdikleri işi ellerine ve yüzlerine bulaştıran ikili, küçücük olaylardan kaos çıkarabilirler. Abartı derecede sorun çıkaran İlkkan ve Yılmaz'ın hiçbir işi düzgün gitmez.

GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Feyyaz Yiğit

Kıvanç Kılınç

Ahmet Kürşat Öçalan

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