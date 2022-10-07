Gibi 3.sezon ne zaman yayınlanacak? Gibi yeni sezon çıkış tarihi ve saati

Gibi 3.sezon ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi sorulara yanıt aranıyor. Dijital yayın platformu Exxen'de ekranlara gelen Gibi dizisinin 3. sezonu heyecanla bekleniyor. İşte Gibi 3.sezon tarihi
Gibi dizisinin 3. sezonu 7 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanacak.
Sürekli kavga eden İlkkan ve Yılmaz aslında çok yakın arkadaşlardır. Her girdikleri işi ellerine ve yüzlerine bulaştıran ikili, küçücük olaylardan kaos çıkarabilirler. Abartı derecede sorun çıkaran İlkkan ve Yılmaz'ın hiçbir işi düzgün gitmez.
Feyyaz Yiğit
Kıvanç Kılınç
Ahmet Kürşat Öçalan