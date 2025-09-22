Giresun’da cinayet! İş insanı boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, öğle saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan bir inşaat firma sahibi Hakan Kuloğlu ve T.C.B. sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.C.B., bıçakla Kuloğlu'na saldırdı. Kuloğlu, vücuduna ve boğazına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Kuloğlu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bıçakladığı Kuloğlu'nun başında bekleyen T.C.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.