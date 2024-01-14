Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da kadın cinayeti 2 yıl önce  cezaevinden çıktı, yeni bir cinayet işledi
Giriş Tarihi: 14.1.2024 15:13 Son Güncelleme: 14.1.2024 16:04

Giresun’da kadın cinayeti 2 yıl önce  cezaevinden çıktı, yeni bir cinayet işledi

Giresun’da bir kadın eski sevgilisi olduğu öğrenilen kişi tarafından  bilgisayar kablosu ile boğularak öldürüldü. Zanlı İsmail Yılmaz (57) ise geçmişte “kasten adam öldürme ve çeşitli suçlardan cezaevinde yattığı ve 2022 yılında tahliye olduğu öğrenildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da kadın cinayeti 2 yıl önce  cezaevinden çıktı, yeni bir cinayet işledi

Olay Giresun şehir merkezindeki meydana geldi. Gece 01:30 sıralarında bir türkü evinde çalışan Şengül Yeşilkaya (52) ile eski sevgilisi olduğu, önceden kasten adam öldürme ve çeşitli suçlardan cezaevinde yatan ve 2022 yılında cezaevinden tahliye olan 57 yaşındaki İsmail Yılmaz arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle Yılmaz, eski sevgilisi olduğu öğrenilen Şengül Yeşilkaya'yı önce dövdü, sonra ise bilgisayara kablosuyla boğarak öldürdüğü belirtildi. İhbar üzerine olay yerine Polis ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cansız bedeni bulunan kadının, ilk incelemelere göre kablo benzeri bir cisimle boğularak öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Olaydan sonra kaçan İ.Y isimli zanlı sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından Keşap ilçesinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının sorgusu sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İşte teröristlerin vurulma anı! Sızma girişimi engellendi: 9 terörist öldürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
TSK’nın Kuzey Irak’ta ne işi var?
Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi
Abdullah Ağar: Irak ve Suriye’de iki kritik hedef… 2019’da başladığımız işi bitirmemiz lazım…
Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
Küresel tehditler ve muhalefet
SON DAKİKA | Masada terörle mücadele var! Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da kadın cinayeti 2 yıl önce  cezaevinden çıktı, yeni bir cinayet işledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA