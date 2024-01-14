Giresun’da kadın cinayeti 2 yıl önce  cezaevinden çıktı, yeni bir cinayet işledi

Olay Giresun şehir merkezindeki meydana geldi. Gece 01:30 sıralarında bir türkü evinde çalışan Şengül Yeşilkaya (52) ile eski sevgilisi olduğu, önceden kasten adam öldürme ve çeşitli suçlardan cezaevinde yatan ve 2022 yılında cezaevinden tahliye olan 57 yaşındaki İsmail Yılmaz arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle Yılmaz, eski sevgilisi olduğu öğrenilen Şengül Yeşilkaya'yı önce dövdü, sonra ise bilgisayara kablosuyla boğarak öldürdüğü belirtildi. İhbar üzerine olay yerine Polis ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cansız bedeni bulunan kadının, ilk incelemelere göre kablo benzeri bir cisimle boğularak öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Olaydan sonra kaçan İ.Y isimli zanlı sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından Keşap ilçesinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının sorgusu sürüyor.