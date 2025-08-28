Giresun’da trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı

Görele'den Şenlik köyü istikametine seyir halinde olan Ali G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy girişinde dere yatağına yuvarlandı.

BİR ÖLÜ, İKİ YARALI

Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta yolcu olarak bulunan Cemile Yiğit (50) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Ali G. ile yolculardan Asiye Y. yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.