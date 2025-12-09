Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 9.12.2025 23:23

Giresun’un Tirebolu ilçesinde otomobil şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, Mursal Köyü mevkiinde, İbrahim Ş. (73) yönetimindeki otomobil, köy içi yolda seyir halindeyken şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç, yolun sol tarafından yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Takla atan araçtaki sürücü İbrahim Ş. (73) ile yolcular Züleyha Ş. (50), Taliha Ş. (72) ve Zübeyde K. (62) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.

