Gişelere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu

Ordu'dan Bursa'ya giden Adem Genç'in kullandığı hafif ticari araç, TEM Otoyolu Bolu Gerede gişelerinde kontrolden çıkarak gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yanında bulunan Esma ve Sevda Güvenkaya öldü. Ağır yaralanan Deniz K. (10) ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Niğde'nin Elmalı Köyü'ne değirmene buğday götürürken şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Bilal Gül (67) ve İsmail Akçın (55) ölürken, bir kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen inşaat demiri yüklü Mecit Özdemir'in kullandığı TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Orhan Köz (43) öldü.Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden mevsimlik işçi olarak ailesiyle birlikte domates toplamak için Antalya'nın Elmalı ilçesine gelen İbrahim Ülker (16), yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir otomobilin çarpması sonucu öldü. Adana'nın Karataş ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü İsmail Şeker öldü.Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fındık topladıktan sonra eve dönen ailenin traktörü devrildi. Römorkun altında kalan sürücü Türkan Çevik'in annesi Fazilet Çevik ölürken, eşi Filiz ve kızı Beyzanur Çevik ise yaralandı.