Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde motosikletli iki kişi, Yusuf Yaşar'ın sahibi olduğu giyim mağazasına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Dükkan sahibi Yusuf Yaşar ve yeğeni Nuri Yaşar yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nuri Yaşar kurtarılamadı. Yusuf Yaşar'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı sokaktaki güvenlik kameralarına an be an yansıdı.