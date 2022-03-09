Gizem Canbulut'un katil zanlısı hakkında karar verildi: "Gizem asıl şimdi öldü"

"CİĞERİMİZ YANIYOR"

Acılı baba Hasan Canbulut, katile verilen ceza karşısında ciğerlerini yandığını söyledi. Kızının öldürüldüğü anın aklına geldiği zaman aklını oynatacak hale geldiğini belirten acılı baba, "Cinayetin işlendiği zaman kızım, o bıçak ilk saplandığı zaman 'Anne' mi dedi, 'Baba' mı dedi, nasıl çırpındı. 'İmdat' mı dedi 'Kurtarın' mı dedi? Yani hiç düşünmeden bir defa vursaydı belki şu anda acısıyla uğraşıyordum, belki yarasıyla uğraşıyor olurdum. 8 defa bıçaklayarak canice öldürmenin nasıl hevesini tattın. Bir de 'Ben pişmanım' diyor. Bütün herkese söylüyorum pişmanlık bu değildir. Ya da eğer gerçekten öldürecek olduğu kişi suçluysa adalet var, hak var, hukuk var. Şikayetçi olursun. Böyle bir şeye izin verilmesin, adalet de bizi bu şekilde vurmasın. Ben isterdim ki daha fazla ceza alsın. 20 yıl ceza bizim içimizi soğutan bir ceza olmadı. Bu onlar için sadece sevindirici bir ceza oldu. Ağır da olsa 20 yıl gelip geçici bir ceza. Ben isterdim ki 40-50 yıl, ebedi müebbet isterdim" dedi.