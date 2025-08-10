Göç idaresinden e-imza iddialarına yalanlama!

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin elektronik imzasının kopyalandığı ve bu imzalarla usulsüz işlemler yapıldığı yönündeki iddialar üzerine Göç İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı. Başkanlık, söz konusu haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

SİSTEMLER KAPALI AĞ ÜZERİNDEN ÇALIŞIYOR

Açıklamada, kurum hizmetlerinde kullanılan e-imzaların yalnızca Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sağlandığı ve sertifikasyon işlemlerinin kurum içinde yapıldığı belirtildi. Başkanlığın işlemlerinin yürütüldüğü GöçNet sistemine yalnızca güvenli ve kapalı ağ üzerinden erişim sağlandığı, sistemin dış internet bağlantısına kapalı olduğu vurgulandı.

ÇOK KATMANLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama için çok katmanlı güvenlik sistemlerinin bulunduğu, sadece e-imza ile GöçNet'e girişin mümkün olmadığı ifade edildi. Böylece personelin bilgisi dışında e-imza üretilerek sistemler üzerinde işlem yapılmasının imkânsız olduğu kaydedildi.

SAHTE E-İMZA İLE İŞLEM YAPILMADI

Personelin bilgisi dışında sahte kimlik, farklı telefon ve e-posta bilgileriyle üretildiği anlaşılan ve iptal edilen e-imza ile GöçNet üzerinden herhangi bir işlem yapılmadığı açıklandı.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ VE GÖÇ DENETÇİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

İddiaların gündeme gelmesinin ardından konunun tüm yönleriyle araştırılması için Mülkiye Müfettişi ve Göç Denetçisi görevlendirildiği bildirildi.