Göçebe Oyunları’nın son gününde vatandaşlar İznik’e akın etti

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncü ve son gününde de ilgi oldukça yüksekti. Günün ilk saatlerinde etkinlik alanın dolduran vatandaşlar kapanış seremonisinin gerçekleştirildiği 20:00'a kadar müsabakaları seyretti.

İLGİ SON GÜNDE DE OLDUKÇA YÜKSEKTİ

Dünya Göçebe Oyunları, vatandaşların yoğun ilgisine mazhar oldu. Etkinliğin 4. Ve son gününde müsabakaların gerçekleştiği alanlar vatandaşlar tarafından dolduruldu. Geleneksel spor dallarında mücadele eden sporcular görsel bir şölen yaşattı. Alanda kurulan ve yerel motiflerle süslenmiş el işi ürünlerin bulunduğu stantlara da ilgi oldukça yüksekti.

MÜSABAKALAR NEFES KESTİ

İznik'te 4 gündür devam eden Dünya Göçebe Oyunları'nın son gününde yapılan geleneksel spor müsabakaları nefes kesti. Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncü gününde kökpar-kökbörü, Kazak Güreşi, Tatar Güreşi, Pehlivan Güreşi ve Büyük Güreş müsabakaları yapıldı.

GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE SON BULDU

Kazak güreşi ve Tatar güreşi müsabakaları oldukça dikkat çekti. İlgi çeken bir diğer müsabaka olan Kökborü oyununun şampiyonu ise Kazakistan oldu. Oyunlar, bugün yapılan müsabakaların ardından saat 20:00'da yapılan kapanış töreniyle son buldu.