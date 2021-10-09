Göçerlerin dönüş yolculuğu başladı

Bingöl
'de, havaların soğumaya başlamasıyla hayvanlarını yaylalardan indiren göçerler, memleketleri Şanlıurfa
'ya gitmek için 50 gün yol yürüyecek. Bölgenin zorlu coğrafyasından dolayı dönüş sırasında büyük bir mücadele ortaya koyduklarını belirten göçerlerden Kasım Kahraman, yıllardan beri Siverek
'ten Bingöl'ün yüksek rakımda yer alan serin yaylalarına geldiklerini söyledi. Aileleriyle birlikte geldiklerini ifade eden Kahraman, 5 ay boyunca bölgede kaldıklarını vurguladı. Bin koyunla dönüş yolculuğu yaptıklarını belirten Kahraman, "Yolculuğumuz başlayınca ailemizi araçlarla Siverek'e gönderdik. Gece nereye kadar yürüyebilirsek orada da konaklıyoruz. Sabah ise, yol ve su bize yakınsa oraya doğru hareket ediyoruz" dedi.
KIL ÇADIRLARDA 6 AY
İlkbaharda Diyarbakır
'ın Kulp
ilçesinin Kayahan köyünden gelerek Muş
'un Şenyayla
bölgesine çıkan göçerler ise dedelerinden kalma kıl çadırlarda 6 ay konaklıyor. Koçağa ailesinin 8 çocuk ve 69 torun sahibi 103 yaşındaki asırlık çınarı Halime Koçağa
, "Kıl çadırı bizim için çok önemli. Yazın yağmur geçirmez serin tutar" diye konuştu.