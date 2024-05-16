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Giriş Tarihi: 16.5.2024 10:57 Son Güncelleme: 16.5.2024 11:50

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama

Hakkari’den ülkeye kaçak yollarla göçmen sokan çeteye operasyon düzenlendi. İstanbul dahil 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı. 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama

Hakkari Kom Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 35 şahsın kaçak yollardan göçmen soktukları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçak yollarla ülkeye girişleri sağlanan göçmenleri Hakkari sınır köylerinde konaklattıkları ardından batı bölgesindeki illere gönderildikleri ortaya çıktı. Organize olarak göçmen kaçakçılığı yana 35 çete üyesine yönelik İstanbul dahil 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken 10 şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 15 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama
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