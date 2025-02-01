Göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi! 10 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, Karamürsel İlçesinde üretimi yapılan botların denize kıyı illere sevkinin sağlanarak buralarda bulunan otellerde barındırılan kaçak yabancı uyruklu şahısların bahse konu botlar aracılığıyla nakillerinin sağlanması suretiyle göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiği tespit edildi.

Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde 10.10.2024 tarihinde başlatılan projeli çalışmalar kapsamında farklı zamanlarda 2 ara operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 25 düzensiz göçmen yakalanarak sınırdışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Dosya kapsamında 5 organizatör sahsa adli işlem yapıldı. 5 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca adli makamlarca düzensiz göçmenlerin naklinde kullanılan 3 araca tedbir kararı, 2 araca ve 1 adet üstünde 150 beygir gücünde Mercury marka fiber karinalı şişme bot alıkonuldu.

4 İLDE OPERASYON

Operasyon kapsamında devam eden çalışmalarda belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İzmir, Bursa, İstanbul ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleriyle Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında aralarında otel işletme sahibi, (göçmen şahısların tutulduğu yer) deniz botu üretimi ve deniz motorunun tedarikçisininde bulunduğu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 8 kişi adli kontrol ile serbest kalırken, 10 kişi tutuklandı. Şüphelilere ait araç ve adreslerde yapılan aramalar neticesi ele geçen çok sayıda dijital materyale el konuldu.