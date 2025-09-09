Göçmenleri taşıyan teknede 5 kişi hayatını kaybetmişti: Kayıp göçmenin cansız bedeni balıkçı ağına takıldı!

BALIKÇI AĞINA TAKILDI

Bugün yapılan çalışmalarda kayıp göçmenin cansız bedeni, Ayvalık'ın Altınova mahallesi açıklarında balık avına çıkan bir trol teknesinin ağlarına takıldı. Balık avı sonrasında tekneye çekilen ağların arasında genç bir erkek cesedinin bulunduğunu fark eden balıkçılar, hemen Sahil Güvenlik ekiplerini durumdan haber etti. Tekneye gelen ekipler, cansız bedenin kayıp olan göçmene ait olduğunu belirledi.