Göçmenleri taşıyan teknede 5 kişi hayatını kaybetmişti: Kayıp göçmenin cansız bedeni balıkçı ağına takıldı!

Giriş Tarihi: 9.9.2025 21:56

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde organizatör ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı. Yapılan çalışmalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Öte yandan kaybolan 1 kaçak göçmen için çalışma başlatılırken, cansız bedeni, balıkçı ağına takıldı. Ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları tarafından önceki gün icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen kaçak göçmenlerden 5'inin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaybolan 1 kaçak göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

BALIKÇI AĞINA TAKILDI

Bugün yapılan çalışmalarda kayıp göçmenin cansız bedeni, Ayvalık'ın Altınova mahallesi açıklarında balık avına çıkan bir trol teknesinin ağlarına takıldı. Balık avı sonrasında tekneye çekilen ağların arasında genç bir erkek cesedinin bulunduğunu fark eden balıkçılar, hemen Sahil Güvenlik ekiplerini durumdan haber etti. Tekneye gelen ekipler, cansız bedenin kayıp olan göçmene ait olduğunu belirledi.

Göçmenin cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu gelişme üzerine Ayvalık açıklarında süren arama kurtarma çalışmaları da sona erdirildi. Öte yandan aynı kazada ağır yaralanan kadın göçmen ise Ayvalık Devlet Hastanesi'nden Edremit'e sevk edildi. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

