‘Gökçe bebek bize emanet’

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un eşi Seda Altıok doğum yaptı. Dünyaya gelen kız bebeğe, babası Altıok'un göreve gitmeden önce verilmesini istediği 'Gökçe' adı konuldu. Şehidin babası sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Emanetin emanetimizdir" ifadelerini kullandı. Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban" ifadelerini kullandı.