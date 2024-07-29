Uşak'ın Eşme ilçesinde, 3.5 yıl önce, halk arasında "Yılan bebek olarak bilinen Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gelen Gökdeniz bebeğin aylık krem masrafı 94 bin lira. SABAH'a konuşan anne Ela Fidan (29), oğlu Gökdeniz'e 300 binde bir görülen rahatsızlığından dolayı 2 yaşından sonra dokunabildiğini söyleyerek, "Oğlumun cildi kanamasın diye saat başı kremliyorum. Her gün doğal kaynak suyuyla yıkıyorum. Bir ayda 10 kilogram özel bir vazelin kullanıyorum. Ayrıca, cilt bakımı için kullandığımız başka bir krem daha var. Bir paketi 4 bin 500 lira olan bu kremden de ayda 20 paket kullanıyorum. Sadece krem masrafı, ayda 94 bin lirayı buluyor. Vazelin ve diğer kullandığım krem Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç olarak kabul edilsin" dedi.