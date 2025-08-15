Gölcük artık daha güvenli

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde büyük yıkıma uğradı. İlçede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi'nin ortak yürüttüğü projeler kapsamında, hasarlı ve riskli binalar yıkıldı. Dönüşüm çalışmalarıyla ilçeye modern, depreme dayanıklı konutlar kazandırılıyor. "Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında yapı stoku açısından riskli alan ilan edilen Merkez Mahallesi'nde 36 dönümlük alandaki 10 blokta 360 daire, 406 iş yeri ve 985 araçlık 2 katlı otopark yapım çalışması sürüyor. Proje belirlenen takvimde ilerlerken, projenin ikinci etabı ile D-130 kara yolu kenarında da kentsel dönüşüm çalışması yapılacak. Hem 17 Ağustos'ta hem de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, depremin üzerinden geçen 26 yılda yapılanlara anlattı. Yeni belediye binası, inşa edilen adliye ve yakın zaman içerisinde açılacak hükümet konağının yanında okulların neredeyse tamamının yenilendiğini ya da güçlendirildiğini bildiren Sezer, geçen yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin açıldığını anımsattı. Sezer, Gölcük'te kentsel dönüşüm alanında önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi. AA

NÜFUS 100 BİN ARTTI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer "26 sene önce Gölcük'ün nüfusu bütün beldeler, köyler dahil 80 bindi. Şu an 180 bin yani nüfus 100 bin arttı. Belediye binası, adliye, hükümet konağı, yeni devlet hastanesi, okullara kadar pek çok alan yenilendi. Sosyal kültürel anlamda da şehrin gelişmesini sağlayacak, örneğin yaklaşık 90 dönümlük alanda donanma parkımız olacak. Sosyalliği arttıracak çalışmaların tamamlanmasıyla Gölcük'ün nüfus anlamında daha da büyüyeceğini söyleyebiliriz."