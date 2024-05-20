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Giriş Tarihi: 20.5.2024 10:37 Son Güncelleme: 20.5.2024 10:40

Gölcük'te feci kaza: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli Gölcük İlçesi Halıdere mevkiisinde meydana gelen trafik kazasında henüz 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Gölcük’te feci kaza: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iddialara göre 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan ve 3 arkadaşı ile birlikte bir arkadaşının kamyonet ile gezmeye çıktı. Ancak kamyonet sürücüsünün araç kullanımından rahatsız oldukları ileri sürülen 2 kız arkadaşı araçtan indi. Rümeysa ve sürücü araç ile birlikte gezmeye devam etti.

Halıdere Işıklar mevkiinden rampa yukarıya doğru çıkarken, araç aniden rampadan aşağı kaymaya başladı ve şarampole yuvarlandı. Rümeysa Meriç Özcan, kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası aracı kullanan şoför olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.18 yaşında hayatını kaybeden Rümeysa Meriç Özcan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Düzağaç Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedilecek.

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Gölcük'te feci kaza: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
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