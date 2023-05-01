Ağrı’da gölete düşen ineğini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre bugün öğlen saatlerinde Tutak ilçesinde hayvanlarını otlatan 11 yaşındaki Enes Balçok, Kaşönü Köyü yakınlarında yağmur ve kar sularıyla oluşan gölete düşen ineğini kurtarmak isterken, gölete düştü.

Bir anda gözden kaybolan Balçok'u kendi imkanları ile kurtaramayan çevredeki vatandaşlar, durumu AFAD, Jandarma, emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler Balçok'u kurtarmak için çalışma başlattı. Göletteki suyu tahliye eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından Balçok'un cansız bedenine ulaştı. Balçok'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.