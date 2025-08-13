“Gölete gidiyorum” diyerek evden çıkmıştı: 27 yaşındaki gencin terlikleri kıyıda bulundu!

Olay, Karpuzlu ilçesi Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezai Canal (27), öğle saatlerinde Şenköy Baraj Göleti'ne gideceğini söyleyerek evden çıktı.
Havanın kararmasıyla birlikte eve geri dönmeyen Canal'ı merak eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa ürede bölgeye gelen ekipler, gölet çevresinde inceleme gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarda Canal'ın gölet kenarında terlikleri bulundu. Gencin bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlatılırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen gencin, gölete düşmüş olma ihtimaline karşı da bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan gencin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.