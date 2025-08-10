Gölete giren 2 kız kardeş boğuldu

Konya'nın Derebucak su birikintisine giren Sariye Nur (16) ve kız kardeşi Cemile Naz Oruçoğlu (14) boğularak hayatını kaybetti. Piknik yapmak için Çamlık Mahallesi, Balatini Mağarası yakınlarına giden Oruçoğlu ailesinin kızları Sariye Nur ve Cemile Naz, serinlemek için su birikintisine girdi. Abla ve kardeşi bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, bir süre sonra kız kardeşlerin cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.