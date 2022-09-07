Haberler Yaşam Haberleri Gölette devrilen kamyonun şoförünün cesedine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 7.9.2022 11:25 Son Güncelleme: 7.9.2022 11:44

Gölette devrilen kamyonun şoförünün cesedine ulaşıldı

Şırnak'ta kömür ocakları bölgesinde dün gölette devrilen kamyonun şoförü 21 yaşındaki Yusuf Hazar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Gölette devrilen kamyonun şoförünün cesedine ulaşıldı

Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocakları bölgesinde dün sabah saatlerinde maden ocağına ait kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak gölette düştü. Araç suya gömülürken, sürücü Yusuf Hazar kayboldu.

İhbar üzerine kaza yerine Şırnak ve Diyarbakır AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler ile UMKE, Cizre Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları, Bitlis Polis Arama Kurtarma ve Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama- Kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altındaki kamyona ulaşılırken, Yusuf Hazar ise bulunamadı.

Havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalar, bugün sabahın erken saatlerinden yeniden başladı. 13 dalgıcın görev aldığı çalışmalarda Yusuf Hazar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Hazar'ın cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Hazar, toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS ek tercihleri 2022 başladı mı? Başvuru ekranı açılıyor! YKS ek tercih ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
Emekli promosyon başvuruları devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için 3 formül! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022
YKS BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI! ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile 2022 YKS 2. tercih boş kontenjanları ve üniversite taban puanları kılavuzu
SON DAKİKA: Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
Özge öğretmenin son mesajları yürek burktu! ‘Atandım, birazdan yola çıkacağız’
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Bilgin EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi: En net tarihi verdi
SON DAKİKA: Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Gölette devrilen kamyonun şoförünün cesedine ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA