Gönül Dağı 75. Bölüm izle TRT 1 dizi izle ekranında! Elif kimi seçecek?

Gönül Dağı son bölüm izle ekranı yeni bölüm ardından araştırılmaya başladı. Son bölüm ile ekranlara gelen aile yapımı, yeni sezonda kadroya yeni katılan isimlerle devam ediyor. Elif, Serdar ve Kenan arasında bir seçim yapmak zorundadır. Asuman istifasını saklamaya çalışırken ortaya çıkacaktır. Gönül Dağı 75. Bölüm full izle TRT 1 ile paylaşıldı! İşte, Gönül Dağı 75. Bölüm izle…
GÖNÜL DAĞI DİZİ İZLE
5 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan son bölümü izlemek için:
Asuman istifa ettiğini Münir'den gizlemek isterken, Ramazan buna karşı gelir ve tüm gerçeği Münir'e söyler. İstifayı öğrenince öfkelenen Münir ne yapacaktır?
Erkan, Ramazan'ın da yardımıyla Şirin'e bir aşk mektubu yazar. Ancak bu mektuptan Şirin'in ailesi haberdar olunca iki aile karşı karşıya gelir. Bu durumda Sefer ve Zahide ne yapacaktır?