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Giriş Tarihi: 6.11.2022 00:19

Gönül Dağı 75. Bölüm izle TRT 1 dizi izle ekranında! Elif kimi seçecek?

Gönül Dağı 75. Bölüm full izle ekranı TRT 1 ile paylaşıldı. Yeni sezonu ile ekranlara gelen yapım yeni bölümleri ile yayın hayatına devam ediyor. Elif ve Kenan’ın isteme günü gelmişken Serdar’ın mektubu Elif tarafında işleri karıştıracaktır. Asuman’ın istifası ise ortaya çıkar. Gönül Dağı son bölüm izle kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için paylaşıldı. TRT 1 dizi izle ekranı ile takip edilen yeni bölüm yayında. İşte, 5 Kasım 2022 tarihli Gönül Dağı 75. Bölüm izle!

Gönül Dağı 75. Bölüm izle TRT 1 dizi izle ekranında! Elif kimi seçecek?

Gönül Dağı son bölüm izle ekranı yeni bölüm ardından araştırılmaya başladı. Son bölüm ile ekranlara gelen aile yapımı, yeni sezonda kadroya yeni katılan isimlerle devam ediyor. Elif, Serdar ve Kenan arasında bir seçim yapmak zorundadır. Asuman istifasını saklamaya çalışırken ortaya çıkacaktır. Gönül Dağı 75. Bölüm full izle TRT 1 ile paylaşıldı! İşte, Gönül Dağı 75. Bölüm izle…

GÖNÜL DAĞI DİZİ İZLE

5 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan son bölümü izlemek için:

GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM TRT 1 İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Elif ve Kenan'ın isteme günü gelmiştir. Kenan ve ailesi isteme için hazırlıklarını yaparken Elif tarafında işler karışıktır. Serdar'dan gelen mektup, Elif'i bir karar vermeye zorlar. Kasabaya dönen Serdar'la gidecek midir yoksa Kenan'ın yanında kalacak mıdır?

Asuman istifa ettiğini Münir'den gizlemek isterken, Ramazan buna karşı gelir ve tüm gerçeği Münir'e söyler. İstifayı öğrenince öfkelenen Münir ne yapacaktır?

Erkan, Ramazan'ın da yardımıyla Şirin'e bir aşk mektubu yazar. Ancak bu mektuptan Şirin'in ailesi haberdar olunca iki aile karşı karşıya gelir. Bu durumda Sefer ve Zahide ne yapacaktır?

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Gönül Dağı 75. Bölüm izle TRT 1 dizi izle ekranında! Elif kimi seçecek?
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