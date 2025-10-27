15 kurşunla katledilen Nilay Kotan cinayetinde yeni gelişme: Evli caninin ifadesi kan dondurdu! ‘Bana soğuk davranıyordu’

Dün saat 09.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Nilay Kotan ile evli ve 3 çocuk babası olduğu öne sürülen 64 yaşındaki Ali K. arasında yaklaşık 5 yıldır süren bir gönül ilişkisi vardı.

ZAVALLI KADINI KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞ

İkilini arası son zamanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle bozuldu. Ali K. konuşmak üzere Nilay Kotan'ın adresinin olduğu sokağa gitti. Kotan ile bir süre konuştu ancak konuşma tartışmaya dönünce Ali K. silahını çekip peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Nilay Kotan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.