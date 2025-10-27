15 kurşunla katledilen Nilay Kotan cinayetinde yeni gelişme: Evli caninin ifadesi kan dondurdu! ‘Bana soğuk davranıyordu’

Dün saat 09.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Nilay Kotan ile evli ve 3 çocuk babası olduğu öne sürülen 64 yaşındaki Ali K. arasında yaklaşık 5 yıldır süren bir gönül ilişkisi vardı.
ZAVALLI KADINI KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRMIŞ
İkilini arası son zamanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle bozuldu. Ali K. konuşmak üzere Nilay Kotan'ın adresinin olduğu sokağa gitti. Kotan ile bir süre konuştu ancak konuşma tartışmaya dönünce Ali K. silahını çekip peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Nilay Kotan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Acı olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti. Peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali K. emniyete götürüldü. Ayrıca Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.
'BANA SOĞUK DAVRANDI'
Şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk beyanına; "Nilay Kotan ile 5 yıldır bir ilişkimiz var. Kendisine her türlü maddi desteği sağladım. Son zamanlarda bana karşı çok soğuk davranmaya başladı. Kendisi ile konuşmak için olay yerine gittim. Bana yine kötü davrandı. Aramızda tartışma çıktı. Sonrasında olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.
