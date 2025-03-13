Gönüller iftar masasında buluştu

Cemaat Vakıflarının düzenlediği geleneksel iftar daveti İstanbul'da gerçekleştirildi. Şişli'de bir oteldeki iftar davetine konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Medeniyetimizin zenginlik ve derinliğini, birlikteliğimizi, hoşgörü, saygı ve anlayışla yoğrulmuş ortak tarihimizi ortaya koyan bu özel sofrada sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. Konuşmasında güce açlığa, kibre, ırkçılığa ve ötekileştirmeye dikkati çeken Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Gözümüzü nereye çevirirsek çevirelim bu kişilikteki insanların sebep olduğu yıkımı, acıyı, kan ve gözyaşını görüyoruz. Bizler her gün böylesi bir gündeme uyanan dünyada, çocuklarımızın kin ve düşmanlık olmadan, huzur ve refah içinde yaşayabilecekleri yarınlara dair umudu ayakta tutmanın gayretini vermekteyiz."