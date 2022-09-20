Google Hesap Kurtarma Linki - E Posta İle Telefon İle ve Telefonsuz Google Hesabı Nasıl Kurtarılır?

Google hesap kurtarma işlemi karmaşık gibi görünmesine karşın pratik şekilde giderilebilecek bir problemdir. Günümüzün gelişen teknolojik imkânlarından istifade ile Google authenticator hesap kurtarma işlemleri devreye sokulabilir. Google hesap şifre kurtarma ile sorunun kısa süre içerisinde üstesinden gelmek mümkündür. Kurtarma işlemini e-posta ile yapmak istiyorsanız da kurtarma e postası nasıl girilir sorularının cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

E Posta İle Google Hesap Kurtarma Nasıl Yapılır?

Google hesap kurtarmanın yapılacağı argümanlardan ilki e-posta ile hesabın kurtarılmasıdır. Hesabınızda şifre sorunu yaşamamak adına Google hesabınıza ikincil bir e-posta belirlemeniz gerekir. Günlük kullandığınız Google hesabınıza giriş yaparken sorun yaşadığınızda şifremi unuttum butonundan, Google hesap kurtarma linki talep edebilirsiniz. İkincil e-postanıza gelen kurtarma linki ile yeni şifrenizi belirleyerek hesaba tekrar ulaşabilirsiniz.

Telefon İle Google Hesap Kurtarma Nasıl Yapılır?

Google hesabınızın kurtarılma yöntemlerinden biri de telefon ile bu işlemin yapılmasıdır. Google ayarlar menüsüne cep telefonu numaranızı da ekleyebilirsiniz. Bu durumda, şifre yenileme için kullanıcının cep telefonuna onay kodu gönderilir. Gelen onay kodu, Google giriş ekranına girildiğinde tekrar Google hesabına ulaşılabilir. Onay kodunun girilmesini müteakip yeni şifre belirleyerek Google hesabınızı güvence altına alabilirsiniz.

Google Authenticator Hesap Kurtarma Nasıl Yapılır?

Günümüzün aktif güvenlik kaynaklarından biri de Google authenticator'dır. Söz konusu uygulamanın kullanılması için öncelikle Google hesap ekranındaki barkodun uygulamaya tanıtılması gerekir. Bu işlem yapıldıktan sonra hesap kurtarma seçenekleri içinde yer alan Google auth seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Google auth ile hesap kurtarma yaparken, uygulamanın anlık ürettiği şifreyi hesap kurtarma ekranına girmeniz gerekir. Burada önemli olan Google auth kurulup Google hesabına tanıtıldıktan sonra ekstra bir güvenlik tedbiri olarak verilen kodun da not alınması gerektiğidir. Google authenticator uygulamasının silinmesi ya da hata vermesi durumunda, Google hesabının kurtarılması için bu koda ihtiyaç duyulur.

Yukarıdaki Google hesap kurtarma yöntemlerinin tamamı hesabın pratik şekilde kurtarılmasını sağlar. Google hesabındaki şifre hatalarının giderilmesi son derece basit bir işlemdir. Hesabınızdaki sorunların giderilmesi için yeni Google hesabı almak gibi yöntemlere başvurmadan önce hesabın kurtarılması gerekir. Hesabınızı kurtardıktan sonra Google'a bağlı olan uygulama ve diğer web sitelerinin ayarlarını da kaybetmemiş olursunuz. Hesabı sildiğiniz durumda ise ilgili uygulama ve web sitesi ayarlarını tekrar yapmanız gerekir.