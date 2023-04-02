Görevli hata yaptı, oruçlarını erken açtılar

'ORUÇ AÇAN ÇOK AZ '

Yüksel Akyürek de, saate bakarak ezanın yanlış okunduğunu fark ettiğini ifade ederek, "İmam, caminin ışıklarını yakması için arkadaş göndermiş. O da iftar saatinin geçtiğini düşünerek cihazdan 5 dakika erken ezanı okumuş. Ezan okunmaya başladığında kolumdaki saate baktım. Erken olduğunu düşünerek orucumu açmadım. Açanlar da çok az olmuştur" diye konuştu. Fatma Altun ise, "Damatlarımı iftara davet etmiştim. Ezan okununca damatlarım 'Daha erken oruçları açmayın' dedi. Biz de bekledik. Olabilir bu tür yanlışlar" diye konuştu.