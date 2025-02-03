Göz doktorlarının borç kavgası

Göz doktoru Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, yakın arkadaşı olan göz doktoru Op. Dr. Umut Güner ile adliyelik oldu. Umut Güner dayısının zor duruma düştüğü gerekçesiyle 2021 yılında Cem Evereklioğlu'ndan iddiaya göre 500 bin TL borç para istedi. Güner borcu iki hafta sonra geri ödeyeceğini Evereklioğlu'na iletti. Bunun üzerine Cem Evereklioğlu bir arkadaşından borç alarak o dönemin parası olan 49 bin Euro'yu Umut Güner'e banka yoluyla teslim etmek istedi. Ancak Umut Güner, banka hesaplarında bloke olduğunu belirterek parayı yeğeni Burak K.'ye teslim etmesini söyledi.

GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Cem Evereklioğlu, parayı hastanede şahitler eşliğinde, Güner'i görüntülü arayıp onayını alarak teslim etti. Aradan iki hafta geçince verdiği borcu geri isteyen Cem Evereklioğlu, parasını alamadı. 10 ay boyunca parasını alamayan Evereklioğlu, Güner'e ihtarname gönderdi. Umut Güner de cevabi ihtarnamesinde borcunun olmadığını iddia ederek suçlamayı inkar etti. Evereklioğlu, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Umut Güner'e 945 bin liralık icra inkar tazminat davası açtı.

BORCU ÖDEMEDİ

Talebi kabul eden doktor Cem Evereklioğlu parayı hastanede şahitler eşliğinde, Umut Güner'i de görüntülü arayarak onayını aldıktan sonra teslim etti. Aradan geçen iki haftanın ardından borç doktor Güner tarafından ödenmeyince, Cem Evereklioğlu parasını istedi. Parayı ödeyeceğini belirten Umut Güner aradan ayların geçmesi üzerine Evereklioğlu'na borcunu ödemedi. Cem Evereklioğlu yakın arkadaşı olan Umut Güner'e senet veya en azından yazılı belge vermesini talep etti.