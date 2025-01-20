Göz göre göre öldüler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önceki gün sömestir tatilinde bisikletleriyle gezerken, Caberburhan Mahallesi'ndeki içi su dolu mermer ocağı çukuruna düşen Yusuf Eyüp Kaya (12) ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni Kadir Kaya'nın (15) boğulduğu olayla ilgili olarak işletme sahibi tutuklandı.

İŞLETME KAPATILDI

İki şüpheliden işletme sahibi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca işletme hakkında kapatma kararı çıkarıldı. Manisa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatırken, konu ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Çukurun, açıldıktan sonra altından çıkan kaynak suyuyla dolduğu öğrenilirken, belediyenin de gerekli denetimleri yapıp yapmadığı inceleniyor.

AİLE, 15 YIL ÖNCE KIZLARINI KAYBETMİŞ

Yusuf Eyüp Kaya ve Kadir Kaya, otopsilerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. İki kuzen, kılınan cenaze namazının ardından Alaşehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Yusuf Eyüp'ü kaybeden Kaya ailesinin 15 yıl önce de evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 2 yaşındaki kızlarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Yusuf Eyüp Kaya ve Kadir Kaya, Manisa'nın Caberburhan Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili kusuru olduğu gerekçesiyle işletme sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.