Gözleri Karadeniz 16. bölüm fragmanı izle! ATV ile Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayında!

Ekranların sevilen dizisi Gözleri Karadeniz 16. bölüm fragmanı ile takip ediliyor. Ha Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı yapım, salı akşamlarına heyecan katmaya devam ediyor. Son bölümün ardından izleyicilerin gözü yeni bölüm tanıtım fragmanına çevrildi. Gözleri Karadeniz 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Gözleri Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayında!
Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken, Peri'nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder. Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş'in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır.
Dursun ve Fatoş'un ilişkisi ciddileşirken Cemal'in kız isteme heyecanı komik ve duygusal anlara sahne olur.Sancar'ın karanlık tarafa geçişi ise hem Mehmet'i hem de Maçarileri bekleyen büyük fırtınanın habercisidir.