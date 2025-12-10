Haberler Yaşam Haberleri Gözleri Karadeniz 16. bölüm fragmanı izle! ATV ile Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 00:09

Gözleri Karadeniz 16. bölüm fragmanı izle! ATV ile Gözleri Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayında!

Gözleri Karadeniz 16. bölüm fragmanı ile gündemde. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın bulunduğu yapım, güçlü hikayesiyle salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından seyircilerin gözü yeni bölüm fragmanına çevrildi.

Ekranların sevilen dizisi Gözleri Karadeniz 16. bölüm fragmanı ile takip ediliyor. Ha Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı yapım, salı akşamlarına heyecan katmaya devam ediyor. Son bölümün ardından izleyicilerin gözü yeni bölüm tanıtım fragmanına çevrildi. Gözleri Karadeniz 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖZLERİ KARADENİZ 16. BÖLÜM FRAGMANI

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Gözleri Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayında!

GÖZLERİ KARADENİZ FRAGMANI İZLE!

GÖZLERİ KARADENİZ 15. BÖLÜM KONUSU

Azil ve Güneş, yara almış ilişkilerini onarmaya çalışırken aralarındaki kırgınlıkların gölgesi her fırsatta geri döner; bu sırada Azil'i öldürmek için kurulan pusunun, kimliği belirsiz biri tarafından bozulması yeni bir tehdidin varlığını hissettirir.

Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken, Peri'nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder. Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş'in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır.

Dursun ve Fatoş'un ilişkisi ciddileşirken Cemal'in kız isteme heyecanı komik ve duygusal anlara sahne olur.Sancar'ın karanlık tarafa geçişi ise hem Mehmet'i hem de Maçarileri bekleyen büyük fırtınanın habercisidir.

